Das fünf Jahre dauernde Projekt mit fünf Brennstoffzellenpostauto in der der Region Brugg ist beendet. Die Fahrzeuge haben zusammen über eine Million Kilometer zurückgelegt und damit bewiesen, dass der Einsatz von Wasserstoff im regionalen Personenverkehr möglich ist.

Spucken, drohen und tätliche Angriffe. Aggressive Patienten werden für Spitäler immer mehr zum Problem, wie die Sendung 10vor10 berichtet. Auch in den Aargauer Spitälern muss immer häufiger der Sicherheitsdienst eingreifen.

Tötungsdelikt von Sarmenstorf vor Gericht

Sarmenstorf - 31.01.2017 - Jürgen Sahli

Im Strafverfahren zum Tötungsdelikt in Sarmenstorf vom Juli 2015 steht nun der Gerichtstermin fest: Die Verhandlung findet am 2. März am Bezirksgericht Bremgarten statt. Die Staatsanwaltschaft hat für den Beschuldigten eine stationäre therapeutische Massnahme beantragt. Mit Veröffentlichung der Anklageschrift wurden neue Details zur Tat publik.