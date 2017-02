Nach der Winterpause starten der FC Aarau und der FC Wohlen am Sonntag in die Rückrunde. Mit unterschiedlichen Zielen.

Amag-Wegzug nur halb so schlimm für Schinznach?

Schinznach-Bad - 03.02.2017 - Selina Berner

Seit 70 Jahren ist der Autokonzern Amag in Schinznach-Bad zu Hause. Nun hat die Amag aber Pläne für eine Zusammenlegung ihrer Standorte, was auch Schinznach-Bad betreffen würde. Das berichtet die «Bilanz». Was sagt der Gemeindeammann dazu?