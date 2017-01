Auch in diesem Jahr sorgten die Radiomacher von Argovia für einige Versprecher und Patzer. Wie immer am Silvester-Abend, schauen wir auf die lustigsten Momente zurück.

Im Kanton Graubünden kämpfen die Einsatzkräfte weiterhin gegen die Waldbrände. An den Löscharbeiten sind auch 9 Helikopter beteiligt. Eine Arbeit, die den Piloten einiges abverlangt, wie Sascha Kempf von der Firma Alpinlift bestätigt. Er war selbst schon an Löscheinsätzen beteiligt.

"Wir werden Ömer vermissen"

Aarau - 28.12.2016 - Michael Wettstein

Er gehört zu Aarau wie der Stadtturm, der Rüeblimärt oder der FC Aarau: Ömer. Seit Jahrzehnten steht er in seinem Stand beim Graben und verkauft seine legendären Bratwürste und Hamburger, die ihn sogar in die TV-Serie "Der Bestatter" gebracht haben. An Silvester ist nun aber Schluss: Ömer wird pensioniert. Bis dann ist er weiterhin fleissig. Auch heute, an seinem 81. Geburtstag.