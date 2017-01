Die rechtsextreme Partei PNOS hat in Willisau/LU ein Konzert organisiert. Die Luzerner Polizei war vor Ort und hat die Veranstaltung toleriert. Zuvor hatte die Aargauer Kantonspolizei mit den Rechtsextremen zu tun. Dabei zeigte sich: Die beiden Kantonspolizeien gehen nicht gleich vor.

Die Lauberhornabfahrt in Wengen ist wegen des vielen Neuschnees abgesagt worden. Etliche Fans haben nichtsdestotrotz weitergefeiert...

Der Entscheid, das Lauberhorn-Abfahrtsrennen abzusagen, ist laut dem Internationalen Skiverband (FIS) einstimmig gefällt worden. Letztmals konnte die legendäre Abfahrt in Wengen 2004 nicht stattfinden und nun die Ausgabe 2017.

Nach 11 Uhr haben die Verantwortlichen in Wengen kapituliert. Der intensive Schneefall im Berner Oberland hat die Durchführung der Lauberhornabfahrt verunmöglicht

Im Kanton Aargau wurde letztes Jahr mehr illegal Alkohol an Jugendliche verkauft als 2015. Das zeigen aktuelle Zahlen des regionalen blauen Kreuzes Aargau, die Radio Argovia vorliegen. Getestet wurden insgesamt 230 Verkaufsstellen. Bei einem Drittel wurde Alkhol trotz des Jugendverbots verkauft. "Es braucht mehr Sensibilisierung", heisst es beim blauen Kreuz. Insgesamt wurden in 35 Aargauer Gemeinden Testkäufe durchgeführt.

Letzter Wille: Tabubruch im Internet

Was geschieht nach unserem Tod? Immer mehr Internetplattformen bieten die Bestattungsplanung oder Testamentfragen auch online an. So auch die Plattform