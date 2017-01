Jedes Jahr verletzen sich 50'000 Schüler im Schulalltag. Die meisten im Turnunterricht, andere auf der Schulhaustreppe oder im Wasser. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung will mit einer neuen Webplattform die Unfallzahlen an den Schulen verkleinern.

Lernen mit Youtube

Aargau - 19.01.2017 - Selina Berner

Früher hat man seine Banknachbarin oder die Eltern gefragt, wenn man den Schulstoff in der Stunde nicht verstanden hat. Heute schauen sich die Schüler ein Youtube-Erklärvideo an. Was diese Entwicklung für die Schulen bedeutet, und ob die konventionelle Nachhilfe überhaupt noch gebraucht wird: Wir haben nachgefragt.