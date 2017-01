Megapanne bei Postfinance Schweiz - 09.01.2017 - Christoph Wasser



Rund 1,7 Millionen Kunden bei Postfinance sind von einem Totalausfall beim elektronischen Banking betroffen. Über 24 Stunden lang konnten sie nicht über das Internet auf ihre Konten zugreifen. Es ist die zweite flächendeckende Panne bei der Postfinance in wenigen Monaten.



Turnzentrum Niederlenz bis 2020 Niederlenz - 09.01.2017 - Roland Kündig



Das regionale Leistungszentrum der Aargauer Kunstturner muss seinen Standort in der alten Industriehalle in Niederlenz erst im Jahr 2020 räumen. Also zwei Jahre später als ursprünglich geplant. Bei der Genossenschaft Aargauer Turnzentrum reagiert man erleichtert darüber.



Weniger Geld von der SNB als erhofft Aargau - 09.01.2017 - Christoph Wasser



Nach einem Milliardenverlust im Jahr 2015 dürfte die Schweizerische Nationalbank das vergangene Jahr mit einem Gewinn von gut 24 Milliarden Franken abschliessen, wie sie heute bekannt gab. Dank dem Gewinn erhält auch der Kanton Aargau wieder Geld von der SNB, allerdings weniger als sich der Grosse Rat bei der Budget-Debatte erhofft hatte. Was bedeutet dies für das Budget?



Schneeplausch auf dem Rotberg Villigen - 08.01.2017 - Urs Hofstetter



Frau Holle meinte es in der Neujahrswoche gut mit dem Aargau. Sie liess es gerade so stark schneien, dass unter anderem der Skilift Rotberg am Wochenende erstmals in diesem Winter öffnen konnte. Eine Reportage vom Villiger Hausberg.



"Zukunftsraum Aarau" - quo vadis? Aarau - 06.01.2017 - Urs Hofstetter



Rückschlag für das Fusionsprojekt "Zukunftsraum Aarau": In Unterentfelden regt sich Widerstand, im Mai muss nochmals über den Projektkredit abgestimmt werden. Was hat das Referendum von Unterentfelden für Auswirkungen auf die Fusionspläne? Wir haben in Aarau nachgefragt.



Auf der Baustelle bei -8 Grad Baden - 06.01.2017 - Marina Fischer



Letzte Nacht war es in der Schweiz so kalt wie schon lange nicht mehr. Es wurden Temperaturen von bis zu -30 Grad gemessen. Bei solchen Temperaturen kann man froh sein, wenn man nicht den ganzen Tag draussen arbeiten muss. Die Helden der Schulhausplatz-Baustelle in Baden machens trotzdem. Die Arbeit darf sich nicht verzögern - wegen der Badenfahrt.



"Es enttäuscht mich schon ein bisschen" Unterentfelden - 06.01.2017 - Urs Hofstetter



In Unterentfelden ist die Teilnahme am Fusionsprojekt "Zukunftsraum Aarau" plötzlich wieder unsicher: In letzter Sekunde wurden 271 Unterschriften gegen den Entscheid der Gemeindeversammlung von Ende November eingereicht. Die Referendums-Abstimmung ist im kommenden Mai.



Ü50 Angestellte haben es weiter schwierig Aargau - 05.01.2017 - Christoph Wasser



Jahrelang hiess es, dass es über 50-Jährige in der Arbeitswelt schwer haben. Eine neue Studie zeigt nun aber: Es ist umgekehrt. 2016 haben Firmen über 50-Jährige eher behalten und Jüngere entlassen.



Staffelegg-Unfall fordert 3. Todesopfer Densbüren - 05.01.2017 - Michael Wettstein



Der schwere Unfall vom Mittwoch Abend auf der Staffelegg hat ein drittes Todesopfer gefordert. Der Fahrer des Autos, welches ins Schleudern geraten war, ist im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen.



